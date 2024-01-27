Голованова (Щербакова) Мария Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Щербакова) Мария Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Голованов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Голованов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуркан-Голованова Валентина

Отец ребёнка: Голованов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Голованов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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