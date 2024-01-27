Голованова (Щербакова) Мария Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Голованов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Голованов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуркан-Голованова Валентина
Отец ребёнка: Голованов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Голованов Дмитрий
Смерть
Неизвестно