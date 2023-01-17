Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кочергин Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
29.11.1879

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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