Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кочергин Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
29.11.1879
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь