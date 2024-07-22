Козлов Фрол Романович
Место рожденияЛощинино
Дата рождения18.08.1908
Дата смерти30.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908
Отец: Козлов Роман
Мать: Козлова ?
Лощинино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Козлов Олег Фролович
Мать ребёнка: Козлова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
01.04.1946
Дочь: Ольга Фроловна
Мать ребёнка: Козлова Александра Константиновна
Смерть
30.01.1965
Москва, город федерального значения Москва