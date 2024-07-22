Козлов Фрол Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Фрол Романович

Козлов Фрол Романович

Место рождения

Лощинино

Дата рождения

18.08.1908

Дата смерти

30.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908

Отец: Козлов Роман

Мать: Козлова ?

Лощинино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Козлов Олег Фролович

Мать ребёнка: Козлова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
01.04.1946

Дочь: Ольга Фроловна

Мать ребёнка: Козлова Александра Константиновна

Смерть
30.01.1965
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.