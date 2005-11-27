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Малышев Даниил Александрович
Малышев Даниил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2005
Пол
Мужской
Отец
Малышев Александр Сергеевичь
1976 г.р.
Мать
Синдеева (Малышева) Валерия Валерьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2005
Отец:
Малышев Александр Сергеевичь
Мать:
Синдеева Валерия Валерьевна
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