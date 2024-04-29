Колычева Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Железцов Дмитрий
Мать: Железцова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охрименко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охрименко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Охрименко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охрименко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колычев Алексей
Отец ребёнка: Колычев Владимир Александрович