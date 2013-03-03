Оловянникова Ольга Аннатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянникова Ольга Аннатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1968

Дата смерти

03.03.2013

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1968

Отец: Оловянников Анатолий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Игорь Анатольевич

Смерть
03.03.2013
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