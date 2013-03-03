Оловянникова Ольга Аннатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1968
Дата смерти03.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1968
Отец: Оловянников Анатолий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Игорь Анатольевич
Смерть
03.03.2013