Култаева Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Рыженкова Маргарита Вячеславовна
Отец ребёнка: Рыженков Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
1984
Сын: Рыженков Валерий Вячеславович
Отец ребёнка: Рыженков Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
1991
Сын: Рыженков Юрий Вячеславович
Отец ребёнка: Рыженков Вячеслав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно