Хлудеев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1976
Дочь: Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
18.11.1985
Сын: Хлудеева Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Викторовна