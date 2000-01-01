Хлудеев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудеев Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1976

Дочь: Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
18.11.1985

Сын: Хлудеева Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Викторовна

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