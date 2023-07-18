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Дьяконов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1977

Отец: Дьяконов Григорий Афанасьевич

Мать: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.2001

Сын: Дьяконов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
03.05.2010

Сын: Дьяконов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
05.10.2014

Дочь: Дьяконова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна

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