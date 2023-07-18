Дьяконов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.2001
Сын: Дьяконов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
03.05.2010
Сын: Дьяконов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
05.10.2014
Дочь: Дьяконова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Дьяконова - Абрамова Наталья Владимировна