Фефелов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казаковский Промысел, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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