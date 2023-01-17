Фицко Любовь Анатольевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1974
Рождение ребёнка
23.03.1995
Дочь: Вотчина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Вотчин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1999
Дочь: Кузнецова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.2001
Дочь: Кузнецова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.2004
Дочь: Фицко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Фицко Владимир Сергеевич
Бракосочетание
30.09.2006
Бийск, город Бийск, Алтайский край