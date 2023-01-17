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Фицко Любовь Анатольевна

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Место рождения

Светлоозёрское, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1974

Отец: Сырецких Анатолий Николаевич

Мать: Сырецких Светлана Васильевна

Светлоозёрское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1995

Дочь: Вотчина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Вотчин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
30.12.1999

Дочь: Кузнецова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.2001

Дочь: Кузнецова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.2004

Дочь: Фицко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Фицко Владимир Сергеевич

Бракосочетание
30.09.2006

Муж: Фицко Владимир Сергеевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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