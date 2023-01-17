Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Ермилович

Отец ребёнка: Ермил Никифорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Елена Ермиловна

Отец ребёнка: Ермил Никифорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Ермиловна

Отец ребёнка: Ермил Никифорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена Ермиловна

Отец ребёнка: Ермил Никифорович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермил Никифорович

Смерть
Неизвестно
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