Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Ермилович
Отец ребёнка: Ермил Никифорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Елена Ермиловна
Отец ребёнка: Ермил Никифорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Ермиловна
Отец ребёнка: Ермил Никифорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена Ермиловна
Отец ребёнка: Ермил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермил Никифорович
Смерть
Неизвестно