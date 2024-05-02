Галганов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1959
Рождение ребёнка
02.03.1980
Дочь: Дубровина Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
08.11.1982
Дочь: Полукеева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
20.03.1990
Дочь: Соколова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
05.10.1993
Дочь: Шорохова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна