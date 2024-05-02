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Галганов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1959

Отец: Галганов Николай Захарович

Мать: Галганова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1980

Дочь: Дубровина Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
08.11.1982

Дочь: Полукеева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
20.03.1990

Дочь: Соколова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
05.10.1993

Дочь: Шорохова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Галганова Светлана Борисовна

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