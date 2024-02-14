Ишмухаметов Масгут Аюпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишмухаметов Аюп Газизович
Мать: Ишмухаметова Минъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Ахмат Масгутович
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Усманова (Ишмухаметова) Фания Масгутовна
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1961
Сын: Ишмухаметов Аскат Масгутович
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна
Смерть
Неизвестно