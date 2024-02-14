Ишмухаметов Масгут Аюпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Масгут Аюпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

1947 г.р.
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1961 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмухаметов Аюп Газизович

Мать: Ишмухаметова Минъямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухаметов Ахмат Масгутович

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Усманова (Ишмухаметова) Фания Масгутовна

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Ишмухаметов Аскат Масгутович

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Смерть
Неизвестно

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