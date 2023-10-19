Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алехин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Федосова Лидия Степановна

Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович

Калужская губерния, Козельского уезда, Вязовская волость, хутор Роща при деревне Лубны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Николай

Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Никита Степанович

Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович

Смерть
Неизвестно
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