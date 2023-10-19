Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алехин Григорий
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Федосова Лидия Степановна
Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович
Калужская губерния, Козельского уезда, Вязовская волость, хутор Роща при деревне Лубны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Николай
Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Никита Степанович
Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Болтонов Степан Антипович
Смерть
Неизвестно