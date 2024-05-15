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Бакуменко Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Бакуменко Алексей Васильевич

Мать: Бакуменко Ксения Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дивина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бакуменко Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакуменко Тамара

Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Черносова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бакуменко Тамара

Рождение ребёнка
28.10.1952

Сын: Бакуменко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бакуменко Тамара

Смерть
Неизвестно

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