Бакуменко Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бакуменко Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакуменко Тамара
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Черносова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бакуменко Тамара
Рождение ребёнка
28.10.1952
Сын: Бакуменко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бакуменко Тамара
Смерть
Неизвестно