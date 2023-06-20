Коврижных Алексей Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1761
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Коврижных Осип (Оска)
Мать: Коврижных Анна Коврижных
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Васса Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акялина
Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна
Смерть
1761