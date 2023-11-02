Скроботова Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкроботова Кристина Владимировна

Скроботова Кристина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1981

Отец: Скроботов Владимир Игоревич

Мать: Любезнова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.08.2015

Сын: Скроботов Егор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.06.2017

Дочь: Скроботова Эвелина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрушкин Александр Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close