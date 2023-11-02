Скроботова Кристина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1981
Рождение ребёнка
14.08.2015
Сын: Скроботов Егор Александрович
Рождение ребёнка
25.06.2017
Дочь: Скроботова Эвелина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрушкин Александр Викторович