Аникин Михаил Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Михаил Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

29.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Наталья Александровна

Смерть
29.08.1944
Польша
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Варшава
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