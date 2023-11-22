Аникин Михаил Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти29.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникина Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1944
Польша
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Варшава