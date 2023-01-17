Абдулгалим Абдулнасыров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Абдулнасыр Муртазин
Мать: Гульбустана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Зульхиджя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Махуба Абдулгалимова
Мать ребёнка: Зульхиджя
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Маргуба Абдулгалимова
Мать ребёнка: Зульхиджя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно