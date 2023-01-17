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Абдулгалим Абдулнасыров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Абдулнасыр Муртазин

Мать: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Абдулмазит Абдулгалимов

Мать ребёнка: Зульхиджя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Махуба Абдулгалимова

Мать ребёнка: Зульхиджя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Маргуба Абдулгалимова

Мать ребёнка: Зульхиджя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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