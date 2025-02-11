Алёна
женский, родилась 1803
умерла Неизвестно
Супруги
Алексей Семёнов1799 г.р.
Дети
Василиса Алексеева1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Василиса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семёнов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно