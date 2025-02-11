Алёна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Алёна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1803

умерла Неизвестно

Супруги
Алексей Семёнов1799 г.р.
Дети
Василиса Алексеева1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Семёнов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Василиса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семёнов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

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