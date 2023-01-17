Сарайкин Никифор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1914
Дата смерти26.03.1990
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1914
Отец: Сарайкин Фома Михайлович
Мать: Сарайкин Анна Савельевна
Рождение ребёнка
22.06.1940
Сын: Сарайкин Виталий Никифорович
Мать ребёнка: Сарайкина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1946
Сын: Сарайкин Борис Никифорович
Мать ребёнка: Сарайкина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1946
Сын: Сарайкин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Сарайкина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарайкина Лидия Ивановна
Смерть
26.03.1990