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Сарайкин Никифор Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1914

Дата смерти

26.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1914

Отец: Сарайкин Фома Михайлович

Мать: Сарайкин Анна Савельевна

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Сарайкин Виталий Никифорович

Мать ребёнка: Сарайкина Лидия Ивановна

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.07.1946

Сын: Сарайкин Борис Никифорович

Мать ребёнка: Сарайкина Лидия Ивановна

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.07.1946

Сын: Сарайкин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Сарайкина Лидия Ивановна

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарайкина Лидия Ивановна

Смерть
26.03.1990
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