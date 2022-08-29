Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Баксанов Андрон
Отец ребёнка: Баксанов Стефан
Бракосочетание
1843
Муж: Баксанов Стефан
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Баксанова) Марина
Отец ребёнка: Баксанов Стефан
Рождение ребёнка
1858
Сын: Баксанов Леонтий
Отец ребёнка: Баксанов Стефан
Смерть
Неизвестно