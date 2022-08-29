Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Борисова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Баксанов Андрон

Отец ребёнка: Баксанов Стефан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1843

Муж: Баксанов Стефан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Баксанова) Марина

Отец ребёнка: Баксанов Стефан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Баксанов Леонтий

Отец ребёнка: Баксанов Стефан

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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