Астраханцев Митрофан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцев Митрофан Михайлович

Место рождения

Московская губ., г. Сергиев Посад

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После ?.09.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
29.09.1891

Жена: Астраханцева (Труненкова) Александра Егоровна

Свидетели: | - по жениху - Сергиева Посада мещане Александр Ильич Беляев и Иван Алексеевич Бурдунин | - по невесте - дер. Кузнецово крестьянин Иван Алексеевич Труненков и Рязанской губернии Раненбургс... Показать все
Смерть
После ?.09.1910

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