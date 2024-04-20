Астраханцев Митрофан Михайлович
Место рожденияМосковская губ., г. Сергиев Посад
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле ?.09.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
29.09.1891
Свидетели: | - по жениху - Сергиева Посада мещане Александр Ильич Беляев и Иван Алексеевич Бурдунин | - по невесте - дер. Кузнецово крестьянин Иван Алексеевич Труненков и Рязанской губернии Раненбургс... Показать все
Смерть
После ?.09.1910