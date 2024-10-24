Авдотья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климентий Трифонович
Рождение ребёнка
10.03.1779
Сын: Кондрат Климентьевич
Отец ребёнка: Климентий Трифонович
Рождение ребёнка
13.07.1781
Сын: Илья Климентьевич
Отец ребёнка: Климентий Трифонович
Рождение ребёнка
25.04.1790
Дочь: Ирина Климентьевна
Отец ребёнка: Климентий Трифонович
Смерть
Неизвестно