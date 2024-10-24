Авдотья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентий Трифонович

Рождение ребёнка
10.03.1779

Сын: Кондрат Климентьевич

Отец ребёнка: Климентий Трифонович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1781

Сын: Илья Климентьевич

Отец ребёнка: Климентий Трифонович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.04.1790

Дочь: Ирина Климентьевна

Отец ребёнка: Климентий Трифонович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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