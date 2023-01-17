Русаков Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795 ст.
Дата смертиДо 1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.
Отец: Григорий Анисимов
Мать: Марфа (Марва) Васильевна
Рождение ребёнка
?.02.1835 ст.
Дочь: Тюрина Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Русакова Марья
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
До 1863 ст.