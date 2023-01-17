Русаков Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795 ст.

Дата смерти

До 1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.

Отец: Григорий Анисимов

Мать: Марфа (Марва) Васильевна

Рождение ребёнка
?.02.1835 ст.

Дочь: Тюрина Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Русакова Марья

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
До 1863 ст.
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