Ужастин Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ужастин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ужастина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна
Мать ребёнка: Ужастина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Бабич (Ужастина) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Ужастина Александра Ивановна