Ужастин Виктор Константинович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ужастин Виктор Константинович

Место рождения

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ужастин Константин Петрович

Мать: Ужастина (Шолотова) Евдокия Павлова

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1954

Сын: Ужастин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ужастина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Куканова (Ужастина) Вера Викторовна

Мать ребёнка: Ужастина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Бабич (Ужастина) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Ужастина Александра Ивановна

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