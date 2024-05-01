Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна
Место рожденияСмоленская область, Россия
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти07.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
19.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Василий Романович
Анга, Россия
Бракосочетание
17.08.1954
Анга, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957
Сын: Воробьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Романович
Анга, Россия
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Воробьева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Романович
с.Анга
Смерть
07.09.1991
Анга, Россия
Инсульт
Похороны
20.01.2021
Анга