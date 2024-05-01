Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна 15.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

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Место рождения

Смоленская область, Россия

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

07.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Леоненко(В) Андрей Корнеевич

Мать: Леоненко (Егоренкова) Агафья Андреевна

Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
19.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Василий Романович

Анга, Россия
Бракосочетание
17.08.1954

Муж: Воробьев Василий Романович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957

Сын: Воробьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Романович

Анга, Россия
Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Воробьева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Романович

с.Анга
Смерть
07.09.1991
Анга, Россия
Инсульт
Похороны
20.01.2021
Анга

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