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Ерёмин Сергей Мелентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Мелентий Яковлев

Мать: Василиса Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Яков Сергеев

Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Сергеева

Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Михайлова

Борисово, Селищенская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Параскева Михайлова

Смерть
Неизвестно
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