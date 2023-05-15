Ерёмин Сергей Мелентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Мелентий Яковлев
Мать: Василиса Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Яков Сергеев
Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Сергеева
Мать ребёнка: Ерёмина Параскева Михайлова
Борисово, Селищенская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно