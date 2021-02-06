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Ракса Ян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Ирина Яновна

Мать ребёнка: Ракса Лекадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ракса Виктор Янович

Мать ребёнка: Ракса Лекадия

Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Андрушкевич Наталья Яновна

Мать ребёнка: Ракса Лекадия

Смерть
06.02.2021

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