Ракса Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Ирина Яновна
Мать ребёнка: Ракса Лекадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ракса Виктор Янович
Мать ребёнка: Ракса Лекадия
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Андрушкевич Наталья Яновна
Мать ребёнка: Ракса Лекадия
Смерть
06.02.2021