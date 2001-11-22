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Куманцов Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2001

Отец: Куманцов Дмитрий Сергеевич

Мать: Куманцова Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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