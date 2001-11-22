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Куманцов Сергей Дмитриевич
Куманцов Сергей Дмитриевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
22.11.2001
Пол
Мужской
Отец
Куманцов Дмитрий Сергеевич
1973 г.р.
Мать
Куманцова (Бибикова) Наталья Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2001
Отец:
Куманцов Дмитрий Сергеевич
Мать:
Куманцова Наталья Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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