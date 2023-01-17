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Мавра Лукьяновна

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Место рождения

Кушалино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Лукьян Степанович

Мать: не указана

Кушалино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1736

Муж: Кондратий Яковлевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1737

Сын: Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Яковлевич

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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