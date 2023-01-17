Мавра Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Лукьян Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1736
Муж: Кондратий Яковлевич
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1737
Сын: Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Яковлевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно