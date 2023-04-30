Юдина (Минченко) Марина (Мария) Малаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Зыкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно