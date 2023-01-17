Федчишина Ликерия Д — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федчишина Ликерия Д

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Федчишин Игнат Николаевич

Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушний Фросиния Николаевна

Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федчишин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федчишин Онисько Николаевич

Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич

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