Федчишина Ликерия Д
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Федчишин Игнат Николаевич
Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич
Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушний Фросиния Николаевна
Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федчишин Онисько Николаевич
Отец ребёнка: Федчишин Николай Яковлевич