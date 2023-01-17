Заровняева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Заровняев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Заровняев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.
Дочь: Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
02.07.1919
Сын: Заровняев Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Заровняев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Заровняев Игорь Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952