Заровняева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Заровняев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Заровняев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.

Дочь: Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
02.07.1919

Сын: Заровняев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Заровняев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Заровняев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Заровняев Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Андрей Павлович

Смерть
1952
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