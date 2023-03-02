Вержиковский Илларион Максимович
мужской, родился 1852, Бердянск
умер Неизвестно
Дети
Вержиковский Антон Илларионович1879 г.р.
Вержиковский Константин Илларионович1881 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вержиковский Антон Илларионович
Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Вержиковский Константин Илларионович
Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Извекова (Вержиковская) Любовь Илларионовна
Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вержиковский Петр Илларионович
Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно