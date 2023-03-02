Вержиковский Илларион Максимович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Вержиковский Илларион Максимович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1852, Бердянск

умер Неизвестно

Дети
Вержиковский Антон Илларионович1879 г.р.
Вержиковский Константин Илларионович1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вержиковский Антон Илларионович

Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Вержиковский Константин Илларионович

Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Извекова (Вержиковская) Любовь Илларионовна

Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вержиковский Петр Илларионович

Мать ребёнка: (Вержиковская) Евдокия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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