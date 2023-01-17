Широкова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1879
Дочь: Широкова Надежда Захаровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Широков Захар Егорович
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно