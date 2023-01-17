Широкова Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Пелагея Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1879

Дочь: Широкова Надежда Захаровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Широков Михаил Захарович

Отец ребёнка: Широков Захар Егорович

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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