Кожемякин Михаил
Место рожденияБеларусь, с.Докучино
Дата рождения27.02.1957
Дата смерти10.02.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1957
Беларусь, с.Докучино
Бракосочетание
13.09.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
23.08.1982
Дочь: Смагина Нина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Докучино, Крупский район, Минская область
Развод
?.01.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2006
Беларусь, с.Докучино
Похороны
Неизвестно
Кладбище, с.Докучино