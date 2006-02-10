Кожемякин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Михаил

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Место рождения

Беларусь, с.Докучино

Дата рождения

27.02.1957

Дата смерти

10.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1957

Отец: Кожемяко Дмитрий Архипович

Мать: Кожемяко Анастасия Клементьевна

Беларусь, с.Докучино
Бракосочетание
13.09.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
23.08.1982

Дочь: Смагина Нина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Докучино, Крупский район, Минская область
Развод
?.01.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2006
Беларусь, с.Докучино
Похороны
Неизвестно
Кладбище, с.Докучино
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