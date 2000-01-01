(Gordon (Ivan)) Marie Henriette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Gordon (Ivan)) Marie Henriette

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Место рождения

Avignon, Франция

Дата рождения

18.12.1884

Дата смерти

21.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Avignon, Франция
Рождение ребёнка
1910

Сын: Gordon Jacques

Отец ребёнка: Gordon Samuel

Avignon, Франция
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Gordon Roberto Luiz

Отец ребёнка: Gordon Samuel

Avignon, France
Смерть
21.03.1970
São Paulo, sp, Бразилия
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