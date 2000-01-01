(Gordon (Ivan)) Marie Henriette
Место рожденияAvignon, Франция
Дата рождения18.12.1884
Дата смерти21.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Avignon, Франция
Рождение ребёнка
1910
Сын: Gordon Jacques
Отец ребёнка: Gordon Samuel
Avignon, Франция
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Gordon Roberto Luiz
Отец ребёнка: Gordon Samuel
Avignon, France
Смерть
21.03.1970
São Paulo, sp, Бразилия