Трофимов Трофим Федорович
Место рождения
Дата рождения1904 ст.
Дата смерти05.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
14.02.1938
Трофимов Трофим Федорович, 1904 г. р., уроженец г. Гдов, русский, беспартийный, моторист мотобота Чудского рыборазводного завода в Полновском р-не Лен. обл., где и проживал. Арестован 14 февраля 1938 ... Показать все
Смерть
05.05.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург