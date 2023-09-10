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Трофимов Трофим Федорович

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

05.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Арест
14.02.1938
Трофимов Трофим Федорович, 1904 г. р., уроженец г. Гдов, русский, беспартийный, моторист мотобота Чудского рыборазводного завода в Полновском р-не Лен. обл., где и проживал. Арестован 14 февраля 1938 ... Показать все
Смерть
05.05.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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