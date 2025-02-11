Pankratz Heinrich 10.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Pankratz Heinrich

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.08.1905, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 1937

Мать
Andres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R06.10.1861 г.р.
Отец
Pankratz Franz Andreas01.01.1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1905

Отец: Pankratz Franz Andreas

Мать: Andres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
1937

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