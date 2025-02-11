Pankratz Heinrich
мужской, родился 10.08.1905, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 1937
МатьAndres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R06.10.1861 г.р.
ОтецPankratz Franz Andreas01.01.1854 г.р.
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Рождение
10.08.1905
Отец: Pankratz Franz Andreas
Мать: Andres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
1937