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Лащинский Константин Александрович

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Место рождения

Козелец, Чернігівська область

Дата рождения

18.09.1860

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1860

Отец: Лащинский Александр Федорович

Мать: не указана

Козелец, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лащинский Георгий Константинович

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Звенигорская Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лащинский Валентин Константинович

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Николай Константинович

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбасина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащинская Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Иван Константинович

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербицкая Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна

Смерть
1924
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