Лащинский Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения18.09.1860
Дата смерти1924
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1860
Отец: Лащинский Александр Федорович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лащинский Георгий Константинович
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Звенигорская Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лащинский Валентин Константинович
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Николай Константинович
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колбасина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащинская Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Иван Константинович
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербицкая Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Лащинская Прасковья Дементьевна
Смерть
1924