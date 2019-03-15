Алферов Жорес Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферов Жорес Иванович

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Место рождения

Витебск, Беларусь

Дата рождения

15.03.1930

Дата смерти

01.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.03.2019
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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