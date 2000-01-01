Дмитриевский Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевский Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Дмитриевский Пётр Егорович

Мать ребёнка: не указана

село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Место жительства
Неизвестно
село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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