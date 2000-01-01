Дмитриевский Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Дмитриевский Пётр Егорович
Мать ребёнка: не указана
село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Место жительства
Неизвестно
село Изрог или Кадное, Ефремовский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно