Лихачёва Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1736 и 1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1736 и 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759

Сын: Лихачёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 176

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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