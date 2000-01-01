Лихачёва Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1736 и 1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1736 и 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 176
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно