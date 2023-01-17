Буренко (Маракасова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуренко (Маракасова) Валентина Ивановна

Буренко (Маракасова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Маракасов Иван Лукич

Мать: Маракасова Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1947

Сын: Буренко Леонид Федорович

Отец ребёнка: Буренко Федор

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренко Борис Федорович

Отец ребёнка: Буренко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буренко Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close