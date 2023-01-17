Буренко (Маракасова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Маракасов Иван Лукич
Мать: Маракасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1947
Отец ребёнка: Буренко Федор
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буренко Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буренко Федор
Смерть
Неизвестно