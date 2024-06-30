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Чермошенцев Алексей Федорович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Чермошенцев Федор Захарович

Мать: Чермошенцева Христина

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермошенцева Матрона Евсигнеева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чермошенцева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чермошенцева Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Чермошенцева Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Чермошенцева Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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