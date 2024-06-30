Чермошенцев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Чермошенцев Федор Захарович
Мать: Чермошенцева Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чермошенцева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чермошенцева Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Чермошенцева Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Чермошенцева Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Чермошенцева Матрона Евсигнеева
Смерть
Неизвестно