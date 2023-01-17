Раков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1902 по 1906
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1906 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1971
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1971
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