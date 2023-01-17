Тавостина (Комшина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Комшин Дмитрий
Мать: Комшина Евдокия
Информацию можно уточнить у мамы.
Рождение ребёнка
21.10.1955
Дочь: Лукинова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Тавостин Анатолий Михайлович
Место рождение можно уточнить после разговора с мамой.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тавостин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Тавостин Анатолий Михайлович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008