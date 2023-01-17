Тавостина (Комшина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавостина (Комшина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Комшин Дмитрий

Мать: Комшина Евдокия

Информацию можно уточнить у мамы.
Рождение ребёнка
21.10.1955

Дочь: Лукинова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Тавостин Анатолий Михайлович

Место рождение можно уточнить после разговора с мамой.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тавостин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Тавостин Анатолий Михайлович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тавостин Анатолий Михайлович

Смерть
2008
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