Яковлева (Курюмова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Курюмова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1994

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1994

Отец: Курюмов Алексей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.2016

Сын: Яковлев Семен Игоревич

Отец ребёнка: Яковлев Игорь Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Игорь Семенович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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