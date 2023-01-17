Яковлева (Курюмова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1994
Отец: Курюмов Алексей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.2016
Отец ребёнка: Яковлев Игорь Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область